Александр Гутор: «Зенит» может добавить по ходу встречи и и ничего соперник с этим не поделает

Вратарь «Оренбурга» Александр Гутор ответил на вопрос, может ли «Зенит», как и во встрече Лиги Европы с «Дандолком» (2:1), недооценить дебютанта РФПЛ.

- Будем на это надеяться (Смеется). Как вы видели, «Зенит», когда пропустил мяч, взвинтил темп игры. В команде играют мастера высокого уровня, и за двадцать минут они сделали два гола, и третий с пенальти могли забить. Как показывали другие матчи, например, с израильским «Маккаби» (4:3), они могут добавить мощи по ходу встречи и ничего соперник с этим не поделает, - цитирует голкипера «Спорт день за днем».

Заключительная встреча 11-го тура чемпионата России пройдет в Петербурге в понедельник.