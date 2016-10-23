АЗ уступил «Гронингену» и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей в Эредивизе

В матче десятого тура чемпионата Голландии АЗ в гостях проиграл «Гронингену» со счетом 0:2.

За хозяев отличились Брайан Линссен и Том ван Верт. Клуб из Алкмаара до этой игры три встречи подряд сыграл вничью.

Соперник «Зенита» в Лиге Европы занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками, «Гронинген», имея в активе девять очков, идет на тринадцатой позиции. Следующий матч АЗ проведет 30 октября с «Ден Хаагом», бело-зеленые днем ранее сыграют с «Виллемом».

С подопечными Мирчи Луческу АЗ встретится 8 декабря на своем поле. В первом матче, который прошел в Петербурге, сине-бело-голубые одержали победу со счетом 5:0.