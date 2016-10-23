Неманья Пейчинович: Надо брать очки во всех оставшихся матчах до конца года
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА.
- Получилась хорошая игра – каждый выкладывался на все сто, боролся на поле до конца. Очень повезло и с заменой: Майкон забил, кажется, первым касанием.
Спасибо за поддержку нашим болельщикам! Без вас мы бы сегодня не победили. Эти три очка крайне важны: мы прервали не самую удачную серию, а также победили противника, которого не обыгрывали очень давно. Сейчас мы очень счастливы.
- Главное сейчас – восстановиться. Уже в четверг важная игра в Кубке страны, где мы должны побеждать. Мы больше не имеем права на поражение. Надо биться в Кубке, а также брать очки во всех оставшихся матчах до конца года, - передает слова Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».
Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция