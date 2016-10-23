Неманья Пейчинович: Надо брать очки во всех оставшихся матчах до конца года

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА.

- Получилась хорошая игра – каждый выкладывался на все сто, боролся на поле до конца. Очень повезло и с заменой: Майкон забил, кажется, первым касанием.

Спасибо за поддержку нашим болельщикам! Без вас мы бы сегодня не победили. Эти три очка крайне важны: мы прервали не самую удачную серию, а также победили противника, которого не обыгрывали очень давно. Сейчас мы очень счастливы.

- Главное сейчас – восстановиться. Уже в четверг важная игра в Кубке страны, где мы должны побеждать. Мы больше не имеем права на поражение. Надо биться в Кубке, а также брать очки во всех оставшихся матчах до конца года, - передает слова Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.