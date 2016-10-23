Алан Касаев: Все счастливы, но нужно прибавлять еще
Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился впечатлениями от игры с ЦСКА.
- Конечно, победа в дерби – это особенная и очень приятная победа. Мы долго не выигрывали, не могли порадовать болельщиков. Хорошо, что сегодня серия прервалась. Могли забивать и еще, но все-таки самое главное – это три очка. Все счастливы.
Мы тщательно готовились к игре, разбирали оборону ЦСКА. Были зоны, в которые мы должны были входить, но реализация пока оставляет желать лучшего. Есть моменты, в которых нужно прибавлять еще. Хочется верить, что в следующем матче также сможем порадовать болельщиков. Дай бог, чтобы мы двигались в правильном направлении
К себе
всегда есть претензии. Главное – доволен
результатом. Отмечу и свою замену на
Майкона: она оказалась правильной, - передает слова Касаева официальный сайт «железнодорожнков».
Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция