Алан Касаев: Все счастливы, но нужно прибавлять еще

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился впечатлениями от игры с ЦСКА.

- Конечно, победа в дерби – это особенная и очень приятная победа. Мы долго не выигрывали, не могли порадовать болельщиков. Хорошо, что сегодня серия прервалась. Могли забивать и еще, но все-таки самое главное – это три очка. Все счастливы.

Мы тщательно готовились к игре, разбирали оборону ЦСКА. Были зоны, в которые мы должны были входить, но реализация пока оставляет желать лучшего. Есть моменты, в которых нужно прибавлять еще. Хочется верить, что в следующем матче также сможем порадовать болельщиков. Дай бог, чтобы мы двигались в правильном направлении

К себе всегда есть претензии. Главное – доволен результатом. Отмечу и свою замену на Майкона: она оказалась правильной, - передает слова Касаева официальный сайт «железнодорожнков».



Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.