Дубль Бенталеба помог «Шальке» обыграть «Майнц»
Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Шальке»
и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Майнца».
В составе победителей дубль сделал Набиль Бенталеб, еще один гол в активе Макса Майера. «Шальке» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате Германии. У «Майнца» 11 очков и девятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
9-й тур
Матч
Голы
Бенталеб 23 (1:0). Майер 48 (2:0). Бенталеб 61 (3:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац (Баба, 79), Бенталеб, Гайс (Стамбули, 75), Шёпф, Горецка, Майер, Ди Санто (Хунтелар, 81)
Майнц: Лёссль, Балогун, Донати, Белль, Буссманн, Озтунали (Онисиво, 59), Малли, Сердар, Гбамин (Фрай, 74), Самперио (де Бласис, 59), Кордоба
Предупреждения:
Хёведес, 72; Колашинац, 77 - Балогун, 21; Кордоба, 41; Белль, 82
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
23 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция