Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар1 : 0Амкар
Футбол  Реал1 : 0Атлетик
Футбол  Челси4 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  ПСЖ0 : 0Марсель
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Бенталеба помог «Шальке» обыграть «Майнц»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Майнца».

В составе победителей дубль сделал Набиль Бенталеб, еще один гол в активе Макса Майера. «Шальке» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате Германии. У «Майнца» 11 очков и девятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

Матч

Шальке 04 - Майнц - 3:0 (1:0)

Голы

Бенталеб 23 (1:0). Майер 48 (2:0). Бенталеб 61 (3:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац (Баба, 79), Бенталеб, Гайс (Стамбули, 75), Шёпф, Горецка, Майер, Ди Санто (Хунтелар, 81)

Майнц: Лёссль, Балогун, Донати, Белль, Буссманн, Озтунали (Онисиво, 59), Малли, Сердар, Гбамин (Фрай, 74), Самперио (де Бласис, 59), Кордоба

Предупреждения:

Хёведес, 72; Колашинац, 77 - Балогун, 21; Кордоба, 41; Белль, 82

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

23 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 8-й тур. «РБ Лейпциг» обыграл «Вердер», «Шальке» выиграл у «Майнца» и другие матчиРезультаты матчей 8-го тура чемпионата Германии.«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в чемпионате ГерманииМатч восьмого тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лейпцига».Томас Тухель: «Боруссия» не готова играть в бундеслигеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после гостевой ничьей с «Ингольштадтом» (3:3) в 8-м туре чемпионата Германии выступил с неожиданным заявлением.Рибери готов вернуться к тренировкамВингер «Баварии» Франк Рибери рассчитывает возобновить тренировки в начале следующей недели.«Бавария» обыграла «Боруссию» (М) и продолжает лидировать в чемпионате ГерманииМатч восьмого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Баварии».Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью в матче с «Ингольштадтом»Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом» и «Боруссией» из Дортмунда завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.«Байер» крупно проиграл «Хоффенхайму»«Байер» дома уступил «Хоффенхайму» (0:3) в 8-м туре чемпионата Германии.«Гамбург» дома уступил «Айнтрахту»Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Айнтрахтом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Айнтрахта».Валерий Рейнгольд: «Краснодар» сыпется когда на него оказывают давлениеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома уступил «Шальке».«Манчестер Сити» намерен побороться за ВайгляПолузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Юлиан Вайгль заинтересовал «Манчестер Сити».Деннис Аого: В матче с «Краснодаром» «Шальке» немного повезлоЗащитник «Шальке-04» Деннис Аого полагает, что победа его команды над «Краснодаром» в Лиге Европы была достигнута не без доли везения.Бенедикт Хеведес: Мы знали, что «Краснодар» опасен на контратакахЗащитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренеры«Космос – это стадион. А «Шальке» никакой не космос». Что говорили тренерыГлавные тренеры «Краснодара» и «Шальке» подвели итог матча.Евгений Коноплянка: Мы будем первыми, «Краснодар» – вторымЕвгений Коноплянка: Мы будем первыми, «Краснодар» – вторымПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка после победы над «Краснодаром» рассказал о впечатлениях от победы и нового стадиона.Юрий Газинский: Эмоции переполняли парнейПолузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) сказал, что на результат повлияло волнение.Игорь Шалимов: Новый стадион – вот это космос, а не игра «Шальке»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шальке» (0:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.Евгений Коноплянка: Сердце после гола показал семьеЕвгений Коноплянка: Сердце после гола показал семьеПолузащитник «Шальке» после победы над «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о впечатлениях от встречи.Ари: В первом тайме мы много нервничалиНападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) назвал основные причины проигрыша.Жоаозиньо: «Шальке» – самая сильная команды нашей группыПолузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке»Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке»«Краснодар» уступил «Шальке» в первом матче на своем новом стадионе. Но вряд ли из-за этого поражения стоит переживать, считает наш спецкор.

Майнц
Майнцкалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Набиль Бенталеб
Набиль Бенталебвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости