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«Медвешчак» обыграл «Ладу»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Медвешчака».

В составе победителей отличились Томаш Мертл, Александр Жиру и Брэндон Макмиллан. У «Лады» забивали Василий Стрельцов и Станислав Бочаров.

«Медвешчак» набрал 29 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Лады» 29 очков и десятая позиция на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Медвешчак - Лада - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы:

Мертль (МакМиллан), 35:56 (1:0 - мен.). Жиру (Геноуэй, Катич), 37:31 (2:0 - бол.). Стрельцов В. (Филатов, Бочаров), 42:47 (2:1). Бочаров (Стрельцов В.), 44:35 (2:2 - мен.). МакМиллан (Паре, Парлетт), 50:33 (3:2).

Место и дата

23 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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