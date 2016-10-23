«Медвешчак» обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком»
и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Медвешчака».
В составе победителей отличились Томаш Мертл, Александр Жиру и Брэндон Макмиллан. У «Лады» забивали Василий Стрельцов и Станислав Бочаров.
«Медвешчак» набрал 29 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Лады» 29 очков и десятая позиция на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Лада - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы:
Мертль (МакМиллан), 35:56 (1:0 - мен.). Жиру (Геноуэй, Катич), 37:31 (2:0 - бол.). Стрельцов В. (Филатов, Бочаров), 42:47 (2:1). Бочаров (Стрельцов В.), 44:35 (2:2 - мен.). МакМиллан (Паре, Парлетт), 50:33 (3:2).
Место и дата
23 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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