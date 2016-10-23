Ролан Гусев: У ЦСКА кадровые проблемы, сильно сказывается отсутствие Еременко и Дзагоева
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал игру «армейцев» в матче с «Локомотивом».
- Видно, что у ЦСКА кадровые проблемы,
отсутствие Еременко и Дзагоева сильно
сказывается. В атаке тоже проблемы. Хотя
игра с «Локомотивом» была равной, у
«железнодорожников» не было преимущества.
Действия Майкона в одном моменте
определили исход встречи.
Не надо торопиться говорить о каком-то игровом кризисе ЦСКА. В команде собраны опытные бойцы, чемпионы. Они еще обязательно будут бороться. Но, повторюсь, есть кадровые проблемы. Команда перестраивается, после ухода такого игрока, как Муса, это всегда тяжело. Команда теперь привыкает играть с Траоре, а он привыкает к партнерам, - цитирует Гусева «Чемпионат».
Напомним, ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура РФПЛ со счетом 0:1.