Ролан Гусев: У ЦСКА кадровые проблемы, сильно сказывается отсутствие Еременко и Дзагоева

Гаджи Гаджиев: Накануне матча с «Краснодаром» вместо тренировки нам предложили экскурсию по стадиону. Но мы не туристы

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 11-го тура Премьер-Лиги раскритиковал отношения к его команде со стороны хозяев.