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Ролан Гусев: У ЦСКА кадровые проблемы, сильно сказывается отсутствие Еременко и Дзагоева

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал игру «армейцев» в матче с «Локомотивом».

- Видно, что у ЦСКА кадровые проблемы, отсутствие Еременко и Дзагоева сильно сказывается. В атаке тоже проблемы. Хотя игра с «Локомотивом» была равной, у «железнодорожников» не было преимущества. Действия Майкона в одном моменте определили исход встречи.

Не надо торопиться говорить о каком-то игровом кризисе ЦСКА. В команде собраны опытные бойцы, чемпионы. Они еще обязательно будут бороться. Но, повторюсь, есть кадровые проблемы. Команда перестраивается, после ухода такого игрока, как Муса, это всегда тяжело. Команда теперь привыкает играть с Траоре, а он привыкает к партнерам, - цитирует Гусева «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура РФПЛ со счетом 0:1.

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