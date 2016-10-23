Сергей Фокин: Поражение от «Зенита»? «Автодор» ищет свою игру

Главный тренер «Автодора» Сергей Фокин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (90:96).

- Мы играли против одной из сильнейших команд лиги, в составе которой есть такие индивидуально сильные баскетболисты, как Тимма и Карасев, только что приехавший из НБА. Мы ищем свою игру. Иногда у нас это получается, демонстрируем красивые эпизоды. В то же время мы недостаточно хорошо защищаемся, но стараемся работать над этим. Нам противостояла команда, которая часто играет маленьким составом и проводит большинство атак с периметра. Против такой игры нам оказалось сложно защищаться.

Что касается Забелина, то он уже приступил к тренировкам с командой. Однако пока неизвестно, насколько быстро ему удастся восстановиться в плане движения. Вряд ли Артем сможет принести нам ощутимую пользу в ближайших матчах, - приводит слова Фокина официальный сайт «Автодора».

Напомним, в матче регулярного чемпионата «Зенит» в гостях победил «Автодор» со счетом 96:90 (25:29, 29:21, 19:17, 23:23).

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев – на его счету 34 очка, пять подборов и три передачи. В составе саратовского клуба Ник Миннерат сделал дабл-дабл – он набрал 28 очков, сделал одиннадцать подборов и отдал одну передачу.

После трех матчей сине-бело-голубые идут с тремя победами на втором месте, саратовцы, имея в активе одну победу в четырех играх, расположились на девятой позиции.

Подопечные Василия Карасева следующий матч в лиге проведут 30 октября в Петербурге против ВЭФа, «Автодор» в этот же день примет ЦСКА.