Врач ЦСКА: У Натхо сильный ушиб голени
Врач московского
ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал
травму полузащитника столичного клуба
Бибраса Натхо, полученную им в матче с
«Локомотивом».
- У Натхо сильный ушиб надкостницы и мягких тканей в области нижней трети левой голени. Имеется контузия сухожилия большеберцовый мышцы. Полное медобследование проведем завтра, - передает слова Керимова ТАСС.
Напомним, полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо получил травму на 68-й минуте встречи с «Локомотивом». Армеец смог покинуть поле только на носилках.
ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура РФПЛ со счетом 0:1.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция