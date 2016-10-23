Василий Карасев: «Зенит» в матче с «Автодором» совершенно не справился с Миннератом

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Автодора» (96:90).

- Игра получилась тяжелой, как мы и предполагали. В последнее время все матчи с «Автодором» для нас складываются непросто. Особенно в Саратове, когда они играют при поддержке своих болельщиков. «Автодор» – куражная команда. Когда она почувствует свою игру, как это произошло сегодня, то остановить ее бывает крайне сложно.

Мы чередовали отрезки хорошей защиты с хорошим переходом, правильные, умные действия в нападении с ошибками и поспешными бросками, в результате которых хозяева немедленно сокращали отставание и убегали в отрывы. Совершенно не справились с Миннератом.

В принципе, такой игры от американского форварда мы ожидали, но в некоторых моментах наши баскетболисты в защите не успевали за ним. Главное, что выиграли. Это только начало. Не все наши игроки еще набрали оптимальную форму. Тулсон провел с командой всего одну тренировку. Сегодня был его первый матч после травмы. Думаю, по ходу сезона мы должны прибавлять, - приводит слова Карасева официальный сайт «Автодора».

Напомним, в матче регулярного чемпионата «Зенит» в гостях победил «Автодор» со счетом 96:90 (25:29, 29:21, 19:17, 23:23).

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев – на его счету 34 очка, пять подборов и три передачи. В составе саратовского клуба Ник Миннерат сделал дабл-дабл – он набрал 28 очков, сделал одиннадцать подборов и отдал одну передачу.

После трех матчей сине-бело-голубые идут с тремя победами на втором месте, саратовцы, имея в активе одну победу в четырех играх, расположились на девятой позиции.

Подопечные Василия Карасева следующий матч в лиге проведут 30 октября в Петербурге против ВЭФа, «Автодор» в этот же день примет ЦСКА.