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«Краснодар» на своем поле переиграл «Амкар»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» переиграл пермский «Амкар». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.

Победу краснодарской команде принес точный удар головой полузащитника Юрия Газинского на второй минуте компенсированного времени первого тайма.

После этой победы подопечные Игоря Шалимова набрали 19 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. «Амкар» с 17 очками идет на 7 месте в чемпионате.

В следующем туре 29 октября «Амкар» на своем поле примет «Ростов». «Краснодар» 30 октября встретится на выезде с «Анжи».

Матч

Краснодар - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Газинский 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)

Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)

Предупреждения:

нет - Зайцев, 50

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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