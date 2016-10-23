«Краснодар» на своем поле переиграл «Амкар»
В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» переиграл пермский «Амкар». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.
Победу краснодарской команде принес точный удар головой полузащитника Юрия Газинского на второй минуте компенсированного времени первого тайма.
После этой победы подопечные Игоря Шалимова набрали 19 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. «Амкар» с 17 очками идет на 7 месте в чемпионате.
В следующем туре 29 октября «Амкар» на своем поле примет «Ростов». «Краснодар» 30 октября встретится на выезде с «Анжи».
Матч
Голы
Газинский 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)
Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)
Предупреждения:
нет - Зайцев, 50
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция