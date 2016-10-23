«Краснодар» на своем поле переиграл «Амкар»

В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» переиграл пермский «Амкар». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.

Победу краснодарской команде принес точный удар головой полузащитника Юрия Газинского на второй минуте компенсированного времени первого тайма.

После этой победы подопечные Игоря Шалимова набрали 19 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. «Амкар» с 17 очками идет на 7 месте в чемпионате.

В следующем туре 29 октября «Амкар» на своем поле примет «Ростов». «Краснодар» 30 октября встретится на выезде с «Анжи».