«Болонья» и «Сассуоло» сыграли вничью
Матч девятого тура чемпионата Италии между «Болоньей»
и «Сассуоло» завершился вничьью. Итоговый счет матча – 1:1.
Первый мяч в активе Симоне Верди. На 87-й минуте счет сравнял Алессандро Матри. «Болонья» набрала 12 очков и занимает 13-е место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 13 очков и 12-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
Матч
Болонья - Сассуоло - 1:1 (1:0)
Голы
Верди 10 (1:0). Матри 86 (1:1).
Состав
Болонья: да Коста, Масина, Торосидис, Майетта, Эландер, Таидер, Надь (Пулгар, 70), Верди (Ди Франческо, 88), Джемаили, Крейчи, Флоккари (Умар, 80)
Сассуоло: Консильи, Ачерби, Лирола, Пелузо, Каннаваро, Бьондини, Маньянелли (Пеллегрини, 12), Риччи, Сенси (Политано, 46), Дефрель, Йемелло (Матри, 72)
Предупреждения:
нет - Пеллегрини, 77
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
23 октября 19:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция