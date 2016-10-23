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«Болонья» и «Сассуоло» сыграли вничью

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Сассуоло» завершился вничьью. Итоговый счет матча – 1:1.

Первый мяч в активе Симоне Верди. На 87-й минуте счет сравнял Алессандро Матри. «Болонья» набрала 12 очков и занимает 13-е место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 13 очков и 12-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

Матч

Болонья - Сассуоло - 1:1 (1:0)

Голы

Верди 10 (1:0). Матри 86 (1:1).

Состав

Болонья: да Коста, Масина, Торосидис, Майетта, Эландер, Таидер, Надь (Пулгар, 70), Верди (Ди Франческо, 88), Джемаили, Крейчи, Флоккари (Умар, 80)

Сассуоло: Консильи, Ачерби, Лирола, Пелузо, Каннаваро, Бьондини, Маньянелли (Пеллегрини, 12), Риччи, Сенси (Политано, 46), Дефрель, Йемелло (Матри, 72)

Предупреждения:

нет - Пеллегрини, 77

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

23 октября 19:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

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