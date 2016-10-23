Алексей Миранчук: Мы отдали все силы, и пришла долгожданная победа

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в чемпионате России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Самые положительные эмоции испытываем, очень все рады, отдали все силы, которые были. Победа пришла долгожданная. Гол? Майкон разобрался в эпизоде, вышел, убрал и исполнил. Я просто пас отдал. Вообще в игре чувствовал себя комфортно, были зоны, можно было разгонять атаки, я делал все возможное», - цитирует Миранчука «Р-Спорт».

Победу «Локомотиву» на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. Добавим, что на 68-й минуте травму получил полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Армеец смог покинуть поле только на носилках.

После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.

Отметим, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны. По этому показателю он обогнал Валерия Есипова, который в период с 1992 по 2004 год сыграл 349 матчей за волгоградский «Ротор».

В следующем туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 29 октября на поле стадиона «Открытие Арена» в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» 31 октября встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» в 19:30 мск.