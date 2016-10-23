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Роб Клинкхаммер: Здорово оформить первый хет-трик в КХЛ

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер поделился ощущениями от победу над «Сочи» и первого хет-трика в КХЛ.

- Я думаю, что сегодня вся команда провела отличный матч. Все четыре звена действовали очень хорошо. Отличная командная победа, здорово что смогли выиграть перед родными болельщиками.

Не каждый день забрасываешь по три шайбы, такие моменты надо ценить. Это замечательное чувство. Мне немного повезло сегодня, было несколько удачных отскоков, которыми я воспользовался.

Третью шайбу, которая побывала в воротах «Сочи» пока отдал сыну, но я сохраню этот трофей. Здорово оформить первый хет-трик в КХЛ.

Нам нужно играть все 60 минут. От звонка до звонка. Надо подтянуть игру в обороне. Наладить взаимодействие в своей зоне, - цитирует Клинкхаммера официальный сайт минского клуба.

Напомним, что в сегодняшней игре с «Сочи» минское «Динамо» одержало победу со счетом 5:2. Нападающий минской команды Роб Клинкхаммер оформил в этой встрече первый хет-трик в КХЛ.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - ХК Сочи - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы:

Эллисон (Гаврус, Устиненко), 11:58 (1:0). Клинкхаммер (Костицын, Лисовец), 18:48 (2:0 - бол.). Гаврус (Стась, Павлович), 25:11 (3:0). Клинкхаммер 31:52 (4:0 - мен.). Морозов (Толпеко), 51:51 (4:1 - бол.). Клинкхаммер (Эллисон, Степанов), 58:40 (5:1 - бол.). Захарчук (Мамашев), 59:04 (5:2).

Место и дата

23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция


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