«Вильярреал» вырвал победу в матче с «Лас-Пальмасом»
Матч девятого тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
В составе гостей отличился Кевин-Принс Боатенг, у «желтой субмарины» с пенальти забил Никола Сансоне, а в концовке победный мяч провел Седрик Бакамбю. «Вильярреал» набрал 19 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Лас-Пальмаса» 12 очков и девятое место.
Чемпионат Испании. Примера
Матч
Вильярреал - Лас-Пальмас - 2:1 (0:1)
Голы
Боатенг 30 (0:1). Сансоне 64 (1:1 - пен.). Бакамбу 90 (2:1).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Марио, Коста, Мусаккио, Руис, Сориано Р., Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 90), дос Сантос (Кастильехо, 68), Бакамбу, Сансоне (Сантос, 80)
Лас-Пальмас: Лисоаин, Маседо (Лемос, 64), Гарсия Д., Кастельяно Д., Меса (Монторо, 90), Боатенг (дель Пиньо, 80), Бигас, Гомес, Тана, Араухо, Виера
Предупреждения:
Бакамбу, 48; Сориано Р., 56 - Меса, 62; Боатенг, 78; дель Пиньо, 86
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
23 октября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция