Крэйг Вудкрофт: Мы знаем, что наша система работает

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча «Сочи».

- Мы знали, что «Сочи» - отлично тренированная команда. Они играют в быстрый и опасный хоккей. Основываясь на опыте прошлой игры, мы знали, что нам необходимо сыграть все 60 минут матча. Сыграть больше смен в зоне атаки, добавить работы вратарю соперника. Я думаю, что сегодня команда отлично поработала над этим. У нас появлялись шансы, и мы реализовывали их. Это особенно приятно, учитывая уровень соперника. Мы смогли получить результат и добиться победы. Горжусь своей командой.

Наша команда работает и прогрессирует сейчас. У нас новый тренер, новая система и структура игры. Мы знаем, что наша система работает. Также мы узнали, что если не обращать внимание на мелкие детали системы, то она работать не будет. В первые двадцати матчах мы увидели то, что должны показывать в оставшейся части чемпионата, - передает слова Вудкрофта пресс-служба минской команды.

Напомним, что в сегодняшней игре с «Сочи» минское «Динамо» одержало победу со счетом 5:2.

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