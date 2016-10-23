Крэйг Вудкрофт: Мы знаем, что наша система работает
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча «Сочи».
- Мы знали, что «Сочи» - отлично тренированная команда. Они играют в быстрый и опасный хоккей. Основываясь на опыте прошлой игры, мы знали, что нам необходимо сыграть все 60 минут матча. Сыграть больше смен в зоне атаки, добавить работы вратарю соперника. Я думаю, что сегодня команда отлично поработала над этим. У нас появлялись шансы, и мы реализовывали их. Это особенно приятно, учитывая уровень соперника. Мы смогли получить результат и добиться победы. Горжусь своей командой.
Наша команда работает и прогрессирует сейчас. У нас новый тренер, новая система и структура игры. Мы знаем, что наша система работает. Также мы узнали, что если не обращать внимание на мелкие детали системы, то она работать не будет. В первые двадцати матчах мы увидели то, что должны показывать в оставшейся части чемпионата, - передает слова Вудкрофта пресс-служба минской команды.
Напомним, что в сегодняшней игре с «Сочи» минское «Динамо» одержало победу со счетом 5:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - ХК Сочи - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы:
Эллисон (Гаврус, Устиненко), 11:58 (1:0). Клинкхаммер (Костицын, Лисовец), 18:48 (2:0 - бол.). Гаврус (Стась, Павлович), 25:11 (3:0). Клинкхаммер 31:52 (4:0 - мен.). Морозов (Толпеко), 51:51 (4:1 - бол.). Клинкхаммер (Эллисон, Степанов), 58:40 (5:1 - бол.). Захарчук (Мамашев), 59:04 (5:2).
Место и дата
23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция