«Малага» разгромила «Леганес»
Матч девятого тура чемпионата Украины между «Малагой»
и «Леганесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Малаги».
В составе победителей отличились Хонатан Родригес, Гонсало Кастро, Сандро Рамире и Игнасио Камачо. «Малага» набрала 12 очков и занимает 11-е место в чемпионате Испании. У «Леганеса» десять очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
9-й тур
Матч
Голы
Родригес 40 (1:0 - пен.). Кастро 42 (2:0). Рамирес 58 (3:0). Камачо 90 (4:0).
Состав
Малага: Камени, Коне, Вильянуэва, Росалес, Форналс, Кузманович (Дуда, 54), Карлос (Рикка, 77), Родригес (Сантос, 79), Камачо, Кастро, Рамирес
Леганес: Серантес, Мантовани (Инсуа, 66), Диас, Меджани, Шимановски, Перес, Пирес, Рамос (Лопес, 68), Рико, Тимор (Ибаньес, 72), Невес
Предупреждения:
Дуда, 90 - Мантовани, 16; Рико, 69; Лопес, 90
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
23 октября 19:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция