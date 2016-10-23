Вячеслав Буцаев: Соперник не позволил навязать нам свою игру
Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо».
- Поздравляю «Динамо» с победой. Наверное, сегодня был такой день, когда у нашей команды «закончился бензин». Тем не менее, в актив команде можно занести часть первого периода, до того момента, как мы получили численное большинство, и третий период, который мы смогли выиграть у хозяев.
Действительно, последние семь матчей у нас были через день, мы потеряли достаточно много игроков, нам даже пришлось поставить в нападение защитника сегодня. Бывают такие дни, когда у ребят закончились силы и эмоции. Любая команда может пережить такой спад. Мы пытались навязать свою игру сегодня, но соперник нам этого не позволил. Это уже история, у нас еще есть два матча до перерыва, настраиваемся на них. Я бы сказал, что с психологией у нас все в порядке, но сегодня первой причиной поражения была физическая усталость, - цитирует Буцаева официальный сайт минского «Динамо».
Напомним, что в сегодняшней игре с «Сочи» минское «Динамо» одержало победу со счетом 5:2.
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Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - ХК Сочи - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы:
Эллисон (Гаврус, Устиненко), 11:58 (1:0). Клинкхаммер (Костицын, Лисовец), 18:48 (2:0 - бол.). Гаврус (Стась, Павлович), 25:11 (3:0). Клинкхаммер 31:52 (4:0 - мен.). Морозов (Толпеко), 51:51 (4:1 - бол.). Клинкхаммер (Эллисон, Степанов), 58:40 (5:1 - бол.). Захарчук (Мамашев), 59:04 (5:2).
Место и дата
23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция