Игорь Шалимов: Через пару игр Мамаев будет готов выйти на весь матч

Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Амкаром» в матче 11-го тура Премьер-Лиги сказал, на что готов Павел Мамаев.

- Тяжелая игра, легких матчей вообще не бывает. Было бы легче, забей мы гол раньше. Сегодня мы играли против организованной команды, которая не садится низко и при любой возможности бежит в быстрый отрыв. Я доволен игрой защитников, включая вратаря и полузащитника. Когда мы теряли мяч, ничего не давали создать сопернику. А «Амкар» это умеет. Да, мы могли создать больше моментов, но было много брака в сострых передачах. Рад, что прервали серию без голов.

- Довольны ли вы вторым таймом?

- Мы не удерживаем счет. Хотели держать мяч, для этого сделали замены. Мы могли еще забить. Опасности у наших ворот не было.

- На что готов Мамаев? Он вышел на несколько минут.

- Он вышел на 10 минут. Вышел неплохо. Будем дальше на него смотреть, насколько он готов. Пока я не уверен, что он выдержит весь матч. У нас еще много игр, будем смотреть на всех парней. Думаю, еще пару матчей, и он будет готов весь матч.

- Что с Налдо?

- Налдо травмирован. Думаю, на днях он начнет заниматься в общей группе.

- Много изменений в составе по аналогии с матчем с «Шальке 04». Почему?

- Мы всеми довольны. Это плановая ротация.