Игорь Шалимов: Через пару игр Мамаев будет готов выйти на весь матч
Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Амкаром» в матче 11-го тура Премьер-Лиги сказал, на что готов Павел Мамаев.
- Тяжелая игра, легких матчей вообще не бывает. Было бы легче, забей мы гол раньше. Сегодня мы играли против организованной команды, которая не садится низко и при любой возможности бежит в быстрый отрыв. Я доволен игрой защитников, включая вратаря и полузащитника. Когда мы теряли мяч, ничего не давали создать сопернику. А «Амкар» это умеет. Да, мы могли создать больше моментов, но было много брака в сострых передачах. Рад, что прервали серию без голов.
- Довольны ли вы вторым таймом?
- Мы не удерживаем счет. Хотели держать мяч, для этого сделали замены. Мы могли еще забить. Опасности у наших ворот не было.
- На что готов Мамаев? Он вышел на несколько минут.
- Он вышел на 10 минут. Вышел неплохо. Будем дальше на него смотреть, насколько он готов. Пока я не уверен, что он выдержит весь матч. У нас еще много игр, будем смотреть на всех парней. Думаю, еще пару матчей, и он будет готов весь матч.
- Что с Налдо?
- Налдо травмирован. Думаю, на днях он начнет заниматься в общей группе.
- Много изменений в составе по аналогии с матчем с «Шальке 04». Почему?
- Мы всеми довольны. Это плановая ротация.
Матч
Голы
Газинский 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)
Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)
Предупреждения:
нет - Зайцев, 50
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция