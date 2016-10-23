«Шахтер» обыграл «Звезду»

Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Звездой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шахтера».

В составе победителей голы забивали Александр Борячук и Факундо Феррейра, еще один мяч в свои ворота забил Федерико Перейра.

«Шахтер» набрал 32 очка и лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 32 очка. У «Звезды» 11 очков и восьмое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

12-й тур