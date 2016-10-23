«Шахтер» обыграл «Звезду»
Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Звездой»
и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шахтера».
В составе победителей голы забивали Александр Борячук и Факундо Феррейра, еще один мяч в свои ворота забил Федерико Перейра.
«Шахтер» набрал 32 очка и лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 32 очка. У «Звезды» 11 очков и восьмое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Голы
Перейра 35 (0:1 - автогол). A. Boryachuk 73 (0:2). Феррейра 90 (0:3).
Состав
Звезда: Паст, Лопес, Баенко, Ковалёв, Перейра, Кучеренко, Бацула, Ситало, Загальский, Щедрый, Мойя
Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий, Исмаили, Ордец, Фред, Марлос, Малышев, Борячук, Тайсон, Дентиньо
Предупреждения:
Мойя, 31; Ковалёв, 42; Баенко, 44; Кучеренко, 79; Ситало, 84 - Фред, 29; A. Boryachuk, 40; Малышев, 51; Бернард, 90; Ракицкий, 90
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
23 октября 19:30, Звезда, Онлайн-трансляция