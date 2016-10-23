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«Шахтер» обыграл «Звезду»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Звездой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шахтера».

В составе победителей голы забивали Александр Борячук и Факундо Феррейра, еще один мяч в свои ворота забил Федерико Перейра.

«Шахтер» набрал 32 очка и лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 32 очка. У «Звезды» 11 очков и восьмое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

12-й тур

Матч

Звезда - Шахтер - 0:3 (0:1)

Голы

Перейра 35 (0:1 - автогол). A. Boryachuk 73 (0:2). Феррейра 90 (0:3).

Состав

Звезда: Паст, Лопес, Баенко, Ковалёв, Перейра, Кучеренко, Бацула, Ситало, Загальский, Щедрый, Мойя

Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий, Исмаили, Ордец, Фред, Марлос, Малышев, Борячук, Тайсон, Дентиньо

Предупреждения:

Мойя, 31; Ковалёв, 42; Баенко, 44; Кучеренко, 79; Ситало, 84 - Фред, 29; A. Boryachuk, 40; Малышев, 51; Бернард, 90; Ракицкий, 90

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

23 октября 19:30, Звезда, Онлайн-трансляция

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