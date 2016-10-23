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Гаджи Гаджиев: Накануне матча с «Краснодаром» вместо тренировки нам предложили экскурсию по стадиону. Но мы не туристы

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 11-го тура Премьер-Лиги раскритиковал отношения к его команде со стороны хозяев.

- Матч был неплохим по качеству для нас. Мы сыграли в свою силу, хотя можем играть лучше. Нам не стоило в ряде игровых эпизодов играть в мелкий пас. Нужна была агрессия, быстрое движение мяча вперед. В ряде эпизодов мы сыграли хуже, чем обычно, в обороне. Соперник заставил нас ошибаться. Но много было невынужденных ошибок. Это связано с тактическими ошибками отдельных игроков.

- Какие впечатления от игры на таком стадионе?
- Стадион классный. Думаю, вся футбольная общественность кланяется в пояс Галицкому. Но есть и ложка дегтя. Мы ценим поле, газон. От него зависит качество игры. Мы понимаем, что здесь берегут поле. Но я категорически не понимаю, как можно не дать футболистам, приехавшим играть сюда матч, выйти и попробовать газон. Хотя бы минут десять. Я не знаю, что с ним произошло бы. Говорят, погода в доме важнее всего. Но это некрасиво смотрится. Я играл на разных стадионах, входил в разные положения людей на «Уэмбли» со сборной, на «Лужниках». Но вчера нам вообще не дали даже выйти на газон, мы не собирались проводить на нем полную тренировку, понимая все проблемы. По регламенту нас обязаны пускать на поле за день до игры, чтобы мы потренировались. Здесь мы получили ответ: «А кто вас знает? Вдруг вы туда зайдете и будете там играть? Давайте мы покажем вам стадион, проведем экскурсию». Но мы не туристы. Мы приехали сюда играть. Повторюсь, мы не собирались проводить полную тренировку. Просто хотели ощутить газон, посмотреть на поле хотя бы десять минут. Но нам не дали.

Матч

Краснодар - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Газинский 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)

Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)

Предупреждения:

нет - Зайцев, 50

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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