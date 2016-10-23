Липинец проведет поединок 10 декабря в США против Запавиньи

10 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится вечер бокса, в рамках которого 27-летний российский боксер первого полусреднего веса Сергей Липинец ( (10-0) проведет свой одиннадцатый поединок на профессиональном ринге. Его соперником станет 28-летний австралиец Леонардо Запавинья (35-2).

Поединок Липинец-Запаванья состоится в рамках вечера бокса, главными событиями которого станут чемпионские бои Куэллар-Марес и Чарло-Вильямс.