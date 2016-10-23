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Дмитрий Булыкин: «Локомотив» по делу выиграл у ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итог встречи между столичными «Локомотивом» и ЦСКА.

- В принципе, «Локомотив» по делу выиграл, потому что у них был момент, который они очень хорошо использовали - Майкон его использовал грамотно. Если бы этого момента не было, можно было бы сказать, что игра была равна. Они красиво использовали этот момент, что Миранчук передачу отдал, что Майкон ее принял. Мне очень понравилась игра, все двигались и были моменты как у одной, так у другой команды, - передает слова Булыкина «Р-Спорт».

Напомним, что «Локомотив» в матче 11-го тура РФПЛ переиграл ЦСКА со счетом 1:0.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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