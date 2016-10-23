Дмитрий Булыкин: «Локомотив» по делу выиграл у ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итог встречи между столичными «Локомотивом» и ЦСКА.

- В принципе, «Локомотив» по делу выиграл, потому что у них был момент, который они очень хорошо использовали - Майкон его использовал грамотно. Если бы этого момента не было, можно было бы сказать, что игра была равна. Они красиво использовали этот момент, что Миранчук передачу отдал, что Майкон ее принял. Мне очень понравилась игра, все двигались и были моменты как у одной, так у другой команды, - передает слова Булыкина «Р-Спорт».

Напомним, что «Локомотив» в матче 11-го тура РФПЛ переиграл ЦСКА со счетом 1:0.