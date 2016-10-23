Dignitas стала чемпионом турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO
Датская команда Dignitas выиграла турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальном матче датчане победили польский коллектив Virtus.pro со счетом 2:1 (16:11 de_nuke, 5:16 de_cobble, 16:5 de_mirage). Dignitas заработали 250 000 долларов, Virtus.pro досталось 100 000 долларов.
EPICENTER: Moscow проходил в Москве с 17 по 23 октября. Призовой фонд турнира составил 500 000 долларов.
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