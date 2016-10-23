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Японец Уно победил на Гран-при США, Воронов – 4-й, Ковтун – 7-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Чикаго (США) завершились соревнования мужчин в одиночном катании. Победу одержал японский спортсмен Шома Уно.

По итогам короткой и произвольной программ японец набрал 279,34 балла и занял первое место. Вторым с результатом американец Джейсон Браун - 268,38 балла. Еще один представитель США Адам Риппон занял третье место.

Российские фигуристы в тройку призеров не попали. Сергей Воронов в итоговой классификации расположился на четвертой строчке (245,28), а Максим Ковтун стал седьмым (230,75).

Фигурное катание. Гран-при

Чикаго (США)

Одиночное катание. Мужчины

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония) 190,19 балла
2. Джейсон Браун (США) 182,63 
3. Адам Риппон (США) 174,11
4. Цзинь Боянь (Китай) 172,15
5. Сергей Воронов (Россия) 166,60
6. Максим Ковтун (Россия) 163,32
7. Нам Нгуен (Канада) 159,64
8. Тимоти Доленски (США) 148,94 
9. Йорик Хендрикс (Бельгия) 148,29 
10. Брендан Керри (Австралия) 140,14

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) 279,34
2. Джейсон Браун (США) 268,38
3. Адам Риппон (США) 261,43
4. Сергей Воронов (Россия) 245,28
5. Цзинь Боян (Китай) 245,08
6. Нам Нгуен (Канада) 239,26
7. Максим Ковтун (Россия) 230,75
8. Тимоти Доленски (США) 226,53
9. Йорик Хендрикс (Бельгия) 224,91 
10. Брендан Керри (Австралия) 211,76

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