Роман Широков: Момент с голом Ари в ворота «Амкара»? Гол был

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Ари в матче 11-го тура чемпионата РФПЛ «Краснодар» - «Амкар».

- Момент с голом Ари в ворота «Амкара»? Потом мы по кадрам разобрали этот момент – конечно, гол был. Но судье тяжело сориентироваться в такой обстановке. Почему не вводим систему видеоповторов? Возможно, не все стадионы можно оснастить. Не каждый матч у нас возникает такая ситуация. Повод задуматься, безусловно, есть. Но можно ли это ввести сейчас, непонятно. Наверное, нужно менять регламент. Может, с нового года или со следующего сезона что-то поменяется, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» переиграл пермский «Амкар». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. Победу краснодарской команде принес точный удар головой полузащитника Юрия Газинского на второй минуте компенсированного времени первого тайма.