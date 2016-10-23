Роман Широков: Момент с голом Ари в ворота «Амкара»? Гол был
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Ари в матче 11-го тура чемпионата РФПЛ «Краснодар» - «Амкар».
- Момент с голом Ари в ворота «Амкара»? Потом мы по кадрам разобрали этот момент – конечно, гол был. Но судье тяжело сориентироваться в такой обстановке. Почему не вводим систему видеоповторов? Возможно, не все стадионы можно оснастить. Не каждый матч у нас возникает такая ситуация. Повод задуматься, безусловно, есть. Но можно ли это ввести сейчас, непонятно. Наверное, нужно менять регламент. Может, с нового года или со следующего сезона что-то поменяется, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» переиграл пермский «Амкар». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. Победу краснодарской команде принес точный удар головой полузащитника Юрия Газинского на второй минуте компенсированного времени первого тайма.
Матч
Голы
Газинский 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)
Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)
Предупреждения:
нет - Зайцев, 50
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция