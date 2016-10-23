Ярмоленко поругался с фанатами киевского «Динамо» после матча с «Александрией»

После матча 12-го тура чемпионат Украины «Александрия» - «Динамо» Киев (1:1) капитан гостей Андрей Ярмоленко вместе с командой отправился поговорить с фанатами. В итоге игрок остался недоволен жесткой критикой фанов.

Сначала фанаты позволили себе жесткие и порой нецензурные выражения в адрес футболистов. «Я пришел нормально поговорить – какая я звезда? Не хочешь разговаривать – не будем. Вы так разговариваете, потому что вас здесь *** (пропущено матерное слово, означающее «очень много» - Прим. ред.)», – ответил Ярмоленко.

Отметим, что в день матча Ярмоленко исполнилось 27-лет. Видео вы можете посмотреть здесь. Внимание, в данном видеоролике есть ненормативная лексика.