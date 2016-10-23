Ярмоленко поругался с фанатами киевского «Динамо» после матча с «Александрией»
После матча 12-го тура чемпионат Украины «Александрия»
- «Динамо» Киев (1:1) капитан гостей Андрей Ярмоленко вместе с командой
отправился поговорить с фанатами. В итоге игрок остался недоволен жесткой критикой
фанов.
Сначала фанаты позволили себе жесткие и порой нецензурные выражения в адрес футболистов. «Я пришел нормально поговорить – какая я звезда? Не хочешь разговаривать – не будем. Вы так разговариваете, потому что вас здесь *** (пропущено матерное слово, означающее «очень много» - Прим. ред.)», – ответил Ярмоленко.
Отметим, что в день матча Ярмоленко исполнилось 27-лет. Видео вы можете посмотреть здесь. Внимание, в данном видеоролике есть ненормативная лексика.
Матч
Александрия - Динамо К - 1:1 (0:0)
Голы
Гонсалес 52 (0:1). Пономарь 79 (1:1).
Состав
Александрия: Леванидов, Шендрик, Запорожан, Микицей, Чеботаев, Гитченко, Полярус (Старенький, 46), Грицук (Леонов, 68), Козак, Огиря, Пономарь (Кулиш, 87)
Динамо К: Рудько, Данило Силва (Корзун, 78), Вида, Рыбалка, Сидорчук, Макаренко, Морозюк, Буяльский, Гладкий (Мораеш, 75), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 82)
Предупреждения:
Микицей, 59; Пономарь, 80; Леонов, 90; Шендрик, 90 - Гладкий, 71; Ярмоленко, 75; Вида, 90
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция