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Маркус Вайнцирль: У «Шальке» налицо тенденция роста

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Майнца» в восьмом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Это заслуженная победа. С первой же минуты мы были очень активны и вовремя открыли счет, что позволило нам впоследствии доминировать. В общем и целом, это было хорошее и сильное выступление.

Нам нужно было перестраиваться после потери Эмболо и Шупо-Мотинга, поэтому я очень рад, что схема 3-5-2 подошла. Это была как раз такая игра, которую мы ожидаем от команды. Парни жаждали победы и прыгнули выше головы. Каждый игрок все сделал отлично. Можно было заметить, что мы развиваемся. Конечно, мы иначе представляли начало сезона, тем не менее, каждый матч был проанализирован нами подробно и спокойно. Команда с каждый игрой становилась все сильнее и слаженнее. Естественно, такие потери, как Эмболо, очень неприятны, но команда хорошо отработала по схеме, которую мы никогда ранее не применяли.

Налицо тенденция роста. Мы удовлетворены четырьмя победами и одной ничьей в пяти матчах. Надеюсь, все продолжится в том же духе. В среду нас ожидает очень важный кубковый матч в Нюрнберге. Мы хотим во что бы то ни стало пройти дальше и подтвердить наш уровень», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

В составе победителей дубль сделал Набиль Бенталеб, еще один гол в активе Макса Майера. «Шальке» набрал семь очков и занимает 14-е место в чемпионате Германии. У «Майнца» 11 очков и девятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

Матч

Шальке 04 - Майнц - 3:0 (1:0)

Голы

Бенталеб 23 (1:0). Майер 48 (2:0). Бенталеб 61 (3:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац (Баба, 79), Бенталеб, Гайс (Стамбули, 75), Шёпф, Горецка, Майер, Ди Санто (Хунтелар, 81)

Майнц: Лёссль, Балогун, Донати, Белль, Буссманн, Озтунали (Онисиво, 59), Малли, Сердар, Гбамин (Фрай, 74), Самперио (де Бласис, 59), Кордоба

Предупреждения:

Хёведес, 72; Колашинац, 77 - Балогун, 21; Кордоба, 41; Белль, 82

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

23 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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