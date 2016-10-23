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Моуринью сказал Конте, что унизительно заводить болельщиков при счете 4:0

Источник:  Goal.comКомментарии

После матча девятого тура чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:0) главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обратился к своему коллеге из «Челси» Антонио Конте. Он попытался скрыть содержание разговора, но журналисты все же услышали его.

В конце матча Конте начал размахивать руками, призывая болельщиков приветствовать и поддерживать его команду. Именно это и не понравилось Моуринью. «Не делай так при счете 4:0. При 1:0 это нормально, но при таком счете это унизительно», - сказал Моуринью Конте на итальянском языке. После матча оба тренера отказались раскрывать содержание их беседы.

«Челси» набрал после этой победы набрал 19 очков и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «МЮ» 14 очков и седьмое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голы

Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович

Предупреждения:

Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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