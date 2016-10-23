Моуринью сказал Конте, что унизительно заводить болельщиков при счете 4:0

После матча девятого тура чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:0) главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обратился к своему коллеге из «Челси» Антонио Конте. Он попытался скрыть содержание разговора, но журналисты все же услышали его.

В конце матча Конте начал размахивать руками, призывая болельщиков приветствовать и поддерживать его команду. Именно это и не понравилось Моуринью. «Не делай так при счете 4:0. При 1:0 это нормально, но при таком счете это унизительно», - сказал Моуринью Конте на итальянском языке. После матча оба тренера отказались раскрывать содержание их беседы.

«Челси» набрал после этой победы набрал 19 очков и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «МЮ» 14 очков и седьмое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

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9-й тур