Моуринью сказал Конте, что унизительно заводить болельщиков при счете 4:0
После матча девятого тура чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» (4:0) главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обратился к своему коллеге из «Челси»
Антонио Конте. Он попытался скрыть содержание разговора, но журналисты все же
услышали его.
В конце матча Конте начал размахивать руками, призывая болельщиков
приветствовать и поддерживать его команду. Именно это и не понравилось Моуринью.
«Не делай так при счете 4:0. При 1:0 это нормально, но при таком счете это
унизительно», - сказал Моуринью Конте на итальянском языке. После матча оба
тренера отказались раскрывать содержание их беседы.
«Челси» набрал после этой победы набрал 19 очков и занимает четвертое
место в чемпионате Англии. У «МЮ» 14 очков и седьмое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете
здесь.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)
Голы
Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Предупреждения:
Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция