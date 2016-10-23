Александр Бубнов: ЦСКА выглядел бы перспективнее с быстрым Ионовым вместо Траоре

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 1:0.

«Локомотив» применил грамотный тактический рисунок, насытив центр, стремясь контролировать мяч и отрезав зависимого Траоре от группы поддержки. Думаю, армейцы выглядели бы перспективнее с быстрым Алексеем Ионовым в роли нападающего, так как рослый африканец встретился с мощными Чорлукой и Пейчиновичем.

Оборона хозяев вообще проявила себя весьма надёжно, потому ЦСКА создал всего два хороших момента. В первом случае не попал в створ Зоран Тошич, во втором — выручил Гилерме.

На мой взгляд, счет по игре. «Локомотив» выглядел лучше, и у него есть все предпосылки к тому, чтобы выйти из кризиса. Победа в дерби придаст психологической уверенности, позитивных эмоций, а кадровый потенциал железнодорожников весьма неплох», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Победу «Локомотиву» на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. Добавим, что на 68-й минуте травму получил полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Армеец смог покинуть поле только на носилках.

После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.

Отметим, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны. По этому показателю он обогнал Валерия Есипова, который в период с 1992 по 2004 год сыграл 349 матчей за волгоградский «Ротор».

В следующем туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 29 октября на поле стадиона «Открытие Арена» в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» 31 октября встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» в 19:30 мск.