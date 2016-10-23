Модель журнала Playboy снялась в фотосессии в честь волка Забиваки и ЧМ-2018

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Жулиано вызван в сборную Бразилии Тренерский штаб сборной Бразилии назвал состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. В числе вызванных есть полузащитник «Зенита» Жулиано.

Медведев поручил Мутко подготовку и проведение ЧМ-2018 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщает официальный сайт правительства.

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Сегодня будет представлен талисман чемпионата мира по футболу-2018 (фото) Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года будет объявлен сегодня вечером в ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.