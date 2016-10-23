Модель журнала Playboy снялась в фотосессии в честь волка Забиваки и ЧМ-2018
Бразильская модель «Мисс Бум-Бум» 2015 года Сьюзи Кортес снялась
в очередной откровенной фотосессии. Она посвящена чемпионату мира в России.
Как сообщает издание The
Sun, опубликовавшее фотосессию, представители
России обратились к модели с тем, чтобы она способствовала популярности волка
Забиваки –талисмана чемпионата мира 2018 и пригласили ее в Россию. В результате
Кортес снялась в откровенной фотосессии в футболке сборной России.
Сьюзи Кортес ранее была лицом
специального олимпийского номера Playboy. В 2015 году жюри журнала назвало ее
обладательницей лучших ягодиц. Фотосессию вы можете посмотреть здесь.
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