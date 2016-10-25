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День в истории. Олегу Саленко – 47 лет!

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

25 октября свой 47-й день рождения празднует бывший нападающий сборной России Олег Саленко.

Олег Саленко родился 25 октября 1969 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербурге). Воспитанник ленинградской СДЮШОР «Смена». Первый тренер — Владимир Васильевич Вильде.

Выступал за клубы «Зенит» Ленинград (1986–1988); «Динамо» Киев (1989–1992); «Логроньес», Испания (1993–1994); «Валенсия», Испания (1994–1995); «Истанбулспор» Стамбул, Турция (1995, 1996–1998); «Рейнджерс» Глазго, Шотландия (1995); «Кордоба», Испания (1999–2000); «Погонь» Щецин, Польша (2001).

Олег Саленко - чемпион СССР 1990 года. Обладатель Кубка СССР-1990 и чемпион Шотландии-1996.

За сборную России провел восемь матчей и забил шесть голов. Все – на чемпионате мира-1994, причем пять мячей – в ворота сборной Камеруна. Олег Саленко, став лучшим бомбардиром чемпионата мира, получил «Золотую бутсу».

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