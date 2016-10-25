День в истории. Олегу Саленко – 47 лет!

читайте также

Роман Широков: Для всех здравомыслящих людей было очевидно - ничего хорошего на Евро не будет Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлении российской команды на чемпионате Европы во Франции.

Генеральный директор «Амкара»: У Джикии есть приоритет - стать футболистом сборной России Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, что защитник клуба Георгий Джикия хотел бы защищать цвета сборной России.

Олег Романцев: Хочу задать вопрос Виталию Мутко: «Почему наша сборная опустилась так низко в рейтинге?» Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве спорта России и назначение Виталия Мутко вице-премьером правительства РФ.

Руслан Нигматуллин о талисмане ЧМ-2018: Волк - это доброе животное, которое может показать клыки, если потребуется Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал талисман чемпионата мира 2018 года.

Станислав Черчесов: Талисману ЧМ-2018 дали хорошее имя, хотя тигр как зверь нравится мне больше Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

Виталий Мутко: Вы подтруниваете над сборной, но у нас неплохая команда Вице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, молодежную политику и туризм, а также президент РФС Виталий Мутко считает, что через одну-две игры мы увидим прообраз сборной России по футболу, которая выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Александр Мостовой: Рейтинг ФИФА скажется на репутации нашего футбола Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал 53-е место национальной сборной в рейтинге ФИФА.

Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА – это пустышка, которая ничего не значит Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не обращать внимания на рейтинг сборных ФИФА.

Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге ФИФА Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

Андрей Гордеев: Мы в состоянии набрать 20 человек для сборной, не прибегая к натурализации Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев считает, что сборной России не требуется натурализация.

Виталий Мутко: У наших судей рюкзак обязательств Президент РФС – о новой базе сборной, товарищеских матчах с Италией, проблемах судейства и выступлении Игоря Акинфеева против «Монако».

Виталий Мутко: После ЧМ-2018 «Лужники» станут центром для сборной России Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что после чемпионата мира 2018 года «Лужники» могут стать базой для сборной России.

Виталий Мутко: С Италией можем сыграть в июне 2018 года Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, когда сборная России может сыграть товарищеские матчи с Италией.

Олег Шатов: Талисман ЧМ-2018? Мне симпатичен волк, я уже отдал за него свой голос Полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов, который является послом Екатеринбурга на ЧМ-2018, поделился мнением о выборах талисмана турнира.

Сергей Рыжиков: Я не считаю, что сборная России деградирует Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением насчет ситуации вокруг сборной России по футболу.

Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России за сентябрь Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял первое место в медиарейтинге наиболее публичных игроков сборной России по итогам сентября, подготовленном компанией «Медиалогия» для «Р-Спорт».

Лима: Бразильские футболисты способны вывести сборную России в «большом» футболе на новый уровень Нападающий сборной России по мини-футболу Лима высказал свое мнение по поводу натурализации в «большом» футболе.

Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 года Министерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

Габриэль Торже: Я бы хотел сыграть за сборную Румынии в Грозном Румынский полузащитник «Терека» Габриэль Торже поделился ожиданиями о предстоящем товарищеском матче сборных России и Румынии.