КХЛ. ЦСКА – «Медвешчак», СКА – «Слован» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
25 октября
Матч
Место и дата
25 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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