«Анадолу Эфес» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

Во вторник в матче регулярного сезона Евролиги сыграют турецкий клуб «Анадолу Эфес» и московский ЦСКА.

Их матч пройдет в Стамбуле и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что на старте турнира ЦСКА одержал две победы. В гостях армейцы одолели турецкий «Галатасарай» (109:84), а дома одолели греческий «Панатинаикос». Что касается «Анадолу Эфеса», то он на выезде уступил испанскому клубу «Лабораль Кутча» (84:85) и в гостях проиграл «Олимпиакосу» (66:90).