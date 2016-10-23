Семин поблагодарил игроков БК «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил благодарность баскетболистам клуба «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче 11-го тура чемпионата против ЦСКА (1:0).

«За выступлениями «Локомотива-Кубани» мы следим и, бывает, обсуждаем в своем кругу игры команды. К примеру, я смотрел матчи «Финала четырех». Приятно, что одна из ведущих команд страны – наши одноклубники. Кстати, успехи «Локомотива-Кубани» увеличивают число наших болельщиков в Краснодарском крае. Когда мы приезжаем на игры в Краснодар, мы этот прирост хорошо ощущаем. Благодарим баскетбольную команду за визит в Черкизово. Здорово, что мы порадовали победой», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

Отметим, что на матче были игроки и болельщики «Локомотива-Кубани».

Победу «Локомотиву» на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. Добавим, что на 68-й минуте травму получил полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Армеец смог покинуть поле только на носилках.

После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.

Отметим, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны. По этому показателю он обогнал Валерия Есипова, который в период с 1992 по 2004 год сыграл 349 матчей за волгоградский «Ротор».

В следующем туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 29 октября на поле стадиона «Открытие Арена» в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» 31 октября встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» в 19:30 мск.