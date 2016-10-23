Семин поблагодарил игроков БК «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче с ЦСКА
Главный
тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил благодарность баскетболистам клуба «Локомотив-Кубань»
за поддержку в матче 11-го тура чемпионата против ЦСКА (1:0).
«За выступлениями «Локомотива-Кубани» мы следим
и, бывает, обсуждаем в своем кругу игры команды. К примеру, я смотрел матчи «Финала
четырех». Приятно, что одна из ведущих команд страны – наши одноклубники.
Кстати, успехи «Локомотива-Кубани» увеличивают число наших болельщиков в
Краснодарском крае. Когда мы приезжаем на игры в Краснодар, мы этот прирост
хорошо ощущаем. Благодарим баскетбольную команду за визит в Черкизово. Здорово,
что мы порадовали победой», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».
Отметим, что на матче были игроки и болельщики «Локомотива-Кубани».
Победу «Локомотиву» на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. Добавим, что на 68-й минуте травму получил полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Армеец смог покинуть поле только на носилках.
После
этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку
в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем
активе 21 очко.
Отметим,
что вратарь ЦСКА Игорь
Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в
первенствах страны. По этому показателю он обогнал Валерия Есипова, который в
период с 1992 по 2004 год сыграл 349 матчей за волгоградский «Ротор».
В
следующем туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 29 октября на поле
стадиона «Открытие Арена» в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» 31
октября встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани на
стадионе «Казань Арена» в 19:30 мск.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция