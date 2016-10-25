Вячеслав Чанов: Акинфеев справится с критикой, у него еще все впереди

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что вратарь армейского клуба и сборной России Игорь Акинфеев справится с обрушившейся на него критикой, многие из его достижений еще впереди.

«Это очень огромная отметка – 350 матчей, мало кто до нее добирался. Мы сейчас говорим о чемпионатах России, а если взять СССР, то мало кто вообще подбирался к отметке 400 матчей в чемпионате. При этом у Игоря все еще впереди. Игорь с критикой справится, конечно. Это их (тех, кто критикует) трудности. Собака лает, караван идет. Так и здесь. Зависть – это не лучшее качество человека», - приводит «Р-Спорт» слова Чанова.

Акинфеев в воскресенье провел 350-й матч в чемпионате России в составе московского ЦСКА и установил рекорд среди игроков РФПЛ по количеству игр за один клуб. Во встрече с «Локомотивом» его команда уступила со счетом 0:1. Болельщики «железнодорожников» по ходу встречи подначивали Акинфеева, напоминая о том, что в Лиге чемпионов вратарь ЦСКА пропустил в 40 матчах подряд.