Вячеслав Чанов: Акинфеев справится с критикой, у него еще все впереди
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов
считает, что вратарь армейского клуба и сборной России Игорь Акинфеев справится
с обрушившейся на него критикой, многие из его достижений еще впереди.
«Это очень огромная отметка – 350 матчей,
мало кто до нее добирался. Мы сейчас говорим о чемпионатах России, а если взять
СССР, то мало кто вообще подбирался к отметке 400 матчей в чемпионате. При этом
у Игоря все еще впереди. Игорь с критикой справится, конечно. Это их (тех, кто
критикует) трудности. Собака лает, караван идет. Так и здесь. Зависть – это не
лучшее качество человека», - приводит «Р-Спорт» слова Чанова.
Акинфеев в воскресенье провел 350-й матч в чемпионате России в составе московского ЦСКА и установил рекорд среди игроков РФПЛ по количеству игр за один клуб. Во встрече с «Локомотивом» его команда уступила со счетом 0:1. Болельщики «железнодорожников» по ходу встречи подначивали Акинфеева, напоминая о том, что в Лиге чемпионов вратарь ЦСКА пропустил в 40 матчах подряд.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция