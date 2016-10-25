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Дмитрий Булыкин: Миранчук в матче «Локомотив» - ЦСКА выглядел лучше Головина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук выглядел лучше армейца Александра Головина в матче между этими командами в 11-м туре чемпионата России.

«Миранчук сыграл лучше (Головина), хотя он играл на другой позиции – нападающего. Конечно, Алексей играл не как нападающий, но выполнил все задачи, зацепился за все мячи, отдавал хорошие передачи, одна из которых закончилась взятием ворот. Он играл лучше, но на протяжении сезона надо смотреть. В этой игре (Алексей) Миранчук выглядел лучше своего оппонента (Головина), поэтому свои предпочтения отдам ему», - приводит «Р-Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» нанес поражение ЦСКА во встрече чемпионата России со счетом 1:0, Миранчук поучаствовал в голевой комбинации, по итогам которой Майкон забил единственный мяч в игре. Головин провел на поле весь матч и получил желтую карточку за фол на Миранчуке.

Головина, которому 30 мая исполнилось 20 лет, и Миранчука, которому 17 октября исполнился 21 год, часто называют одними из самых перспективных молодых игроков России.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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