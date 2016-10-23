«Дандолк» после поражения от «Зенита» обыграл «Богемианс» и стал чемпионом Ирландии

В перенесенном матче 21 тура чемпионата Ирландии «Дандолк» дома победил «Богемианс» со счетом 2:1.

За хозяев отличились Анди Бойл и Брайн Гартлэнд, в составе гостей единственный мяч забил Марк Куигли с пенальти.

После 31 матча, за два тура до окончания турнира, подопечные Стивена Кенни имеют в активе 74 очка. Ближайший преследователь – «Корк Сити» после такого же количества игр отстает от команды из Дублина на семь очков. «Дандолк» выиграл чемпионат третий раз подряд и двенадцатый раз в своей истории.

20 октября в матче Лиги Европы «Зенит» обыграл «Дандолк» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 3 ноября в Петербурге.