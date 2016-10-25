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Алексей Швед: Очень соскучился по игре

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед соскучился по баскетболу, поэтому в победном для его команды матче против краснодарского «Локомотива-Кубани» у него было много эмоций.

«Соскучился по игре, последние два месяца почти ничего не делал, тренировался индивидуально, с мячом начал работать только неделю назад. Поэтому очень хотел сыграть, и было много эмоций», - приводит «Р-Спорт» слова Шведа.

«Химки» в воскресенье со счетом 73:65 обыграли «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ. Швед, восстановившийся после травмы, провел первый матч в сезоне и набрал 21 очко.

Матч

Химки - Локомотив-Кубань - 73:65

Место и дата

23 октября 13:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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