Алексей Швед: Очень соскучился по игре
Защитник подмосковных «Химок» Алексей
Швед соскучился по баскетболу, поэтому в победном для его команды матче против
краснодарского «Локомотива-Кубани» у него было много эмоций.
«Соскучился по игре, последние два месяца
почти ничего не делал, тренировался индивидуально, с мячом начал работать
только неделю назад. Поэтому очень хотел сыграть, и было много эмоций», -
приводит «Р-Спорт» слова Шведа.
«Химки» в воскресенье со счетом 73:65 обыграли «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ. Швед, восстановившийся после травмы, провел первый матч в сезоне и набрал 21 очко.
Матч
Химки - Локомотив-Кубань - 73:65
Место и дата
23 октября 13:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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