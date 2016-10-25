Душко Иванович: Швед сыграл умно, не тянул на себя одеяло

Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович считает, что защитник клуба Алексей Швед умно провел свой первый матч в сезоне против «Локомотива-Кубани» и не тянул одеяло на себя.

«Очень тяжелый матч, для победы в таких играх нужно очень хорошо играть в защите, и мы сыграли хорошую защиту, благодаря чему победили. Конечно, очень помогло то, что вернулся Швед. Он очень хотел играть, важно, что он не тянул на себя одеяло, а играл умно, терпеливо. Хороший матч провел Нобель Бунгу-Коло», - приводит «Р-Спорт» слова Ивановича.

«Химки» в воскресенье на своем паркете обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Швед, проводивший первую встречу после травмы, отыграл чуть больше 16 минут, за которые набрал 21 очко, сделал четыре подбора и три передачи.