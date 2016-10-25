Душко Иванович: Швед сыграл умно, не тянул на себя одеяло
Главный тренер подмосковных «Химок» Душко
Иванович считает, что защитник клуба Алексей Швед умно провел свой первый матч
в сезоне против «Локомотива-Кубани» и не тянул одеяло на себя.
«Очень тяжелый матч, для победы в таких
играх нужно очень хорошо играть в защите, и мы сыграли хорошую защиту,
благодаря чему победили. Конечно, очень помогло то, что вернулся Швед. Он очень
хотел играть, важно, что он не тянул на себя одеяло, а играл умно, терпеливо.
Хороший матч провел Нобель Бунгу-Коло», - приводит «Р-Спорт» слова
Ивановича.
«Химки» в воскресенье на своем паркете обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Швед, проводивший первую встречу после травмы, отыграл чуть больше 16 минут, за которые набрал 21 очко, сделал четыре подбора и три передачи.
Матч
Химки - Локомотив-Кубань - 73:65
Место и дата
23 октября 13:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция