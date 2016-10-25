Юрий Панченко: Кошелева отлично вписалась в игру «Эджзаджибаши»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко считает, что доигровщица сборной России Татьяна Кошелева отлично вписалась в игру турецкого «Эджзаджибаши», который завоевал титул клубного чемпиона мира по волейболу.

«Финал получился классный! Мне понравилась и итальянская, и турецкая команды. Кошелева не выпадала из игры, она и победное очко заработала. Таня отлично вписалась в игру своей новой команды. В «Эджзаджибаши» очень звездный состав, люди понимают друг друга с полувзгляда. Видно, что у них огромное желание доказать, что не зря их собрали всех вместе. Большую роль играют и Джордан Ларсон, и связующая (Майя Огненович). Кошелева тоже на ведущих позициях», - приводит «Р-Спорт» слова Панченко.

«Эджзаджибаши» второй год подряд выиграл клубный чемпионат мира, в воскресенье победив в финале итальянский «Поми Казальмаджоре» со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:19, 22:25, 15:11). Кошелева, в межсезонье перешедшая из краснодарского «Динамо» в турецкий клуб, набрала 23 очка и стала самым результативным игроком финала.