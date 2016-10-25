Юрий Панченко: Кошелева отлично вписалась в игру «Эджзаджибаши»
Главный тренер московского «Динамо»
Юрий Панченко считает, что доигровщица сборной России Татьяна Кошелева отлично
вписалась в игру турецкого «Эджзаджибаши», который завоевал титул
клубного чемпиона мира по волейболу.
«Финал получился классный! Мне понравилась и
итальянская, и турецкая команды. Кошелева не выпадала из игры, она и победное
очко заработала. Таня отлично вписалась в игру своей новой команды. В
«Эджзаджибаши» очень звездный состав, люди понимают друг друга с
полувзгляда. Видно, что у них огромное желание доказать, что не зря их собрали
всех вместе. Большую роль играют и Джордан Ларсон, и связующая (Майя
Огненович). Кошелева тоже на ведущих позициях», - приводит «Р-Спорт» слова
Панченко.
«Эджзаджибаши» второй год подряд
выиграл клубный чемпионат мира, в воскресенье победив в финале итальянский
«Поми Казальмаджоре» со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:19, 22:25,
15:11). Кошелева, в межсезонье перешедшая из краснодарского «Динамо»
в турецкий клуб, набрала 23 очка и стала самым результативным игроком финала.