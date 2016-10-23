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«Реал» обыграл «Атлетик» и вышел на первое место в чемпионате Испании

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

В составе столичного клуба отличились Карим Бензема и Альваро Мората. «Атлетик» ответил голом Сабина Мерино.

«Реал» набрал 21 очко и вышел на первое место  в чемпионате Испании. У «Атлетика» 15 очков и шестое место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур

Матч

Реал - Атлетик - 2:1 (1:1)

Голы

Бензема 7 (1:0). Мерино 27 (1:1). Мората 83 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Пепе, Варан, Карвахаль, Марсело, Кроос, Иско (Васкес, 65), Бэйл, Ковачич, Роналду, Бензема (Мората, 75)

Атлетик: Ираисос, Лапорте, Лекуе, Сан Хосе, Саборит (Муньяин, 89), Эчейта, Эрасо, Гарсия (Итурраспе, 76), Рико, Мерино (Сусаета, 78), Уильямс

Предупреждения:

Мората, 87; Карвахаль, 90 - Эчейта, 31; Гарсия, 55; Лапорте, 87

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

23 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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