«Реал» обыграл «Атлетик» и вышел на первое место в чемпионате Испании
Матч девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом»
и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».
В составе столичного клуба отличились Карим Бензема и Альваро
Мората. «Атлетик» ответил голом Сабина Мерино.
«Реал» набрал 21 очко и вышел на первое место в чемпионате Испании. У «Атлетика» 15 очков и
шестое место.
Чемпионат Испании. Примера
9-й тур
Матч
Голы
Бензема 7 (1:0). Мерино 27 (1:1). Мората 83 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Пепе, Варан, Карвахаль, Марсело, Кроос, Иско (Васкес, 65), Бэйл, Ковачич, Роналду, Бензема (Мората, 75)
Атлетик: Ираисос, Лапорте, Лекуе, Сан Хосе, Саборит (Муньяин, 89), Эчейта, Эрасо, Гарсия (Итурраспе, 76), Рико, Мерино (Сусаета, 78), Уильямс
Предупреждения:
Мората, 87; Карвахаль, 90 - Эчейта, 31; Гарсия, 55; Лапорте, 87
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
23 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция