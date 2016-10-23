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«Рома» обыграла «Палермо» и вышла на второе место в серии А

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Палермо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».

В составе римлян отличились Мохамед Салах, Леандро Паредес, Эдин Джеко и Стефан Эль Шаарави. «Палермо» ответил голом Робина Квайсона.

«Рома» набрала 19 очков и вышла на второе место в чемпионате Италии. У «Палермо» шесть очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

Матч

Рома - Палермо - 4:1 (1:0)

Голы

Салах 31 (1:0). Паредес 52 (2:0). Джеко 69 (3:0). Квайсон 80 (3:1). Эль-Шаарави 82 (4:1).

Состав

Рома: Щесны, Эмерсон, Манолас, Фацио, Жуан (Флоренци, 46), Де Росси, Наингголан (Строотман, 69), Салах, Паредес, Эль-Шаарави, Джеко (Тотти, 81)

Палермо: Посавец, Алеесами, Ционек, Гольданига, Анджелкович, Морганелла (Рисполи, 60), Энрике, Гацци, Чочев (Квайсон, 70), Диаманти (Яяло, 73), Несторовски

Предупреждения:

Манолас, 27; Жуан, 37; Салах, 84 - Гольданига, 35; Чочев, 39

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

23 октября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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