«Рома» обыграла «Палермо» и вышла на второе место в серии А
Матч девятого тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Палермо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».
В составе римлян отличились Мохамед Салах, Леандро Паредес, Эдин
Джеко и Стефан Эль Шаарави. «Палермо» ответил голом Робина Квайсона.
«Рома» набрала 19 очков и вышла на второе место в чемпионате
Италии. У «Палермо» шесть очков и 19-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
Матч
Голы
Салах 31 (1:0). Паредес 52 (2:0). Джеко 69 (3:0). Квайсон 80 (3:1). Эль-Шаарави 82 (4:1).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон, Манолас, Фацио, Жуан (Флоренци, 46), Де Росси, Наингголан (Строотман, 69), Салах, Паредес, Эль-Шаарави, Джеко (Тотти, 81)
Палермо: Посавец, Алеесами, Ционек, Гольданига, Анджелкович, Морганелла (Рисполи, 60), Энрике, Гацци, Чочев (Квайсон, 70), Диаманти (Яяло, 73), Несторовски
Предупреждения:
Манолас, 27; Жуан, 37; Салах, 84 - Гольданига, 35; Чочев, 39
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
23 октября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция