Хэмилтон выиграл Гран-при США, Квят – 12-й
Завершилась гонка на Гран-при США в Остине. Победу одержал пилот
команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Британец опередил своего партнера по «Мерседесу» Нико Росберга
на 4,52 секунды. Росберг стал вторым. Третье место за Даниэлем Риккардо из «Ред Булла».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место.
Гран-при США. Остин
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 56 кругов
2. Нико Росберг («Мерседес») +4,520
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +19,692
4. Себастьян Феттель («Феррари») +43,134
5. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.33,953
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1.36,124
7. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
9. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
10. Роман Грожан («Хаас») +1 круг
11. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
16. Валттери Боттас («Уильямс») +1 круг
17. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг
18. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
Сошли
Кими Райкконен («Феррари»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
Нико Хюлькенберг («Форс-Индия»)
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию гонки. Ознакомиться с ней вы можете здесь.