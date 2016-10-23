Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэмилтон выиграл Гран-при США, Квят – 12-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершилась гонка на Гран-при США в Остине. Победу одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Британец опередил своего партнера по «Мерседесу» Нико Росберга на 4,52 секунды. Росберг стал вторым. Третье место за Даниэлем Риккардо из «Ред Булла». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место.

Гран-при США. Остин

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 56 кругов

2. Нико Росберг («Мерседес») +4,520

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +19,692

4. Себастьян Феттель («Феррари») +43,134

5. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.33,953

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1.36,124

7. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг

9. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

10. Роман Грожан («Хаас») +1 круг

11. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

14. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

16. Валттери Боттас («Уильямс») +1 круг

17. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг

18. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

Сошли

Кими Райкконен («Феррари»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

Нико Хюлькенберг («Форс-Индия»)

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию гонки. Ознакомиться с ней вы можете здесь.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гран-при США. Гонка. ОнлайнВ воскресенье пройдет гонка 18-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе «Формула-1» - Гран-при США.Даниил Квят: Если в «Торо Россо» меня выбрали - значит, я достаточно хорошРоссийский пилот Даниил Квят прокомментировал продление своего контракта с командой «Торо Россо» на 2017 год.Кристиан Хорнер: Мы решили дать Квяту еще одну возможность сразиться с Сайнсом в «Торо Россо»Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал продление соглашения российского пилота Даниила Квята с «Торо Россо».Нико Росберг: При старте со второй позиции у меня будет хороший шансПилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Это мой первый поул в США, я много лет пытался добиться этогоПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял первое место.Себастьян Феттель: Этот сезон получился полезным и более успешным, чем предыдущийГонщик «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что у него нет разногласий с руководителем команды Маурицио Арривабене.Хэмилтон завоевал поул на Гран-при США, Квят – 13-йНа Гран-при США в Остине завершилась квалификация. Первое место на стартовой решетке завоевал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Ферстаппен выиграл третью практику на Гран-при США, Квят – 14-йНа Гран-при США в Остине состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.Квят остается в «Торо Россо». Карьера россиянина пошла на взлет?Квят остается в «Торо Россо». Карьера россиянина пошла на взлет?Motorsport сообщает – Даниил Квят продолжит карьеру в «Торо Россо» в сезоне-2017. «Советский спорт» задумался о трех главных вопросах о будуКвят продолжит выступать за «Торо Россо» в 2017 годуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сохранит за собой место в составе команды в следующем сезона, сообщает Motorsport.Росберг стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят – 15-йГонщик «Мерседеса» немец Нико Росберг показал лучшее время во второй свободной практике 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США, который проходит в Остине.Хэмилтон выиграл в первой практике Гран-при США. Квят - 9-йБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при США.Льюис Хэмилтон: Второе место в сезоне приму, как мужчинаПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что достойно примет второе место в личном зачете пилотов «Формулы-1».Фелипе Масса: Постараемся опередить «Форс Индию» в СШАБразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в США.Даниэль Риккардо попробовал себя в роли фермера в СШАПеред гран-при США пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо посетил небольшое ранчо в 160 км от Остина.Карлос Сайнс: Я не могу вечно быть запасным вариантом для «Ред Булла»Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс сказал, что не хочет все время быть «первым запасным» для «Ред Булла».Ромен Грожан показал шлем на 100-й Гран-при в карьереФранцузский пилот «Хаас» Ромен Грожан показал шлем, в котором он выйдет на старт сотого гран-при в карьере гонщика «Формулы-1».Даниил Квят: Переход в «Форс Индию»? Мне самому хочется обладать большей информациейРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал слухи о переходе в индийскую команду «Форс Индия».Нико Хюлькенберг: Переход в «Рено» – правильный шаг в моей карьереНемецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой переход в «Рено» в следующем сезоне.Льюис Хэмилтон: Одна травма преследует меня весь годБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на официальной пресс-конференции перед гран-при США рассказал, как чувствует себя после получения травмы.

Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости