«ПСЖ» не смог дома обыграть «Марсель»
Матч десятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«ПСЖ» набрал 20 очков и занимает третье место, отставая на шесть
очков нот лидирующей «Ниццы». У «Марселя» 13 очков и 11-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
Матч
Состав
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Орье, Максвелл, Тиаго Силва, Мотта (Бен Арфа, 80), Вератти (Матюиди, 59), Ди Мария (Хесе, 76), Рабьо, Лукас, Кавани
Марсель: Пеле, Дория, Роланду, Бедимо (Рекик, 90), Сакаи, Диарра, Товен, Ангуисса, Гомис, Н'Джи (Машаш, 46)
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
23 октября 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
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