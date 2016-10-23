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«ПСЖ» не смог дома обыграть «Марсель»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«ПСЖ» набрал 20 очков и занимает третье место, отставая на шесть очков нот лидирующей «Ниццы». У «Марселя» 13 очков и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

Матч

ПСЖ - Марсель - 0:0

Состав

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Орье, Максвелл, Тиаго Силва, Мотта (Бен Арфа, 80), Вератти (Матюиди, 59), Ди Мария (Хесе, 76), Рабьо, Лукас, Кавани

Марсель: Пеле, Дория, Роланду, Бедимо (Рекик, 90), Сакаи, Диарра, Товен, Ангуисса, Гомис, Н'Джи (Машаш, 46)

Предупреждения:

нет - Пеле, 70; Диарра, 89

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

23 октября 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция


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