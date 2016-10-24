Нико Хюлькенберг: Хорошо провел уик-энд, но сошел в первом круге гонки

Немецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг прокомментировал сход в первом круге на гран-при США.

«В первом повороте я оказался зажат между Феттелем и Боттасом . Себастьян вел себя агрессивно, не оставив мне места для поворота. Я не мог просто взять и исчезнуть с трассы. Расстроен от того, что хорошо провел уик-энд, но сошел в первом круге», - сказал Хюлкенюерг.

Напомним, победу в Остине одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его партнер по команде Нико Росберг финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»).