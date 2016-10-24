Нико Хюлькенберг: Хорошо провел уик-энд, но сошел в первом круге гонки
Немецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг
прокомментировал сход в первом круге на гран-при США.
«В первом повороте я оказался зажат между Феттелем и
Боттасом . Себастьян вел себя агрессивно, не оставив мне места для поворота. Я
не мог просто взять и исчезнуть с трассы. Расстроен от того, что хорошо провел
уик-энд, но сошел в первом круге», - сказал Хюлкенюерг.
Напомним, победу в Остине одержал британский пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон. Его партнер по команде Нико Росберг финишировал вторым. Замкнул
тройку лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»).
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