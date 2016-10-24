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Боброва и Соловьев взяли бронзу на первом этапе Skate America

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзовые медали на первом этапе гран-при Skate America в танцах на льду.

Российская пара фигуристов набрала по итогам двух видов 174,77 балла – 68,92 в короткой и 105,85 в произвольной программе.

Победителями стали американцы Майя и Алекс Шибутани, набравшие в итоге 185,75 баллов. Второе место у их соотечественников Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (175,77).

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