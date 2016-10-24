Боброва и Соловьев взяли бронзу на первом этапе Skate America
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
завоевали бронзовые медали на первом этапе гран-при Skate America в танцах на льду.
Российская пара фигуристов набрала по итогам двух видов
174,77 балла – 68,92 в короткой и 105,85 в произвольной программе.
Победителями стали американцы Майя и Алекс Шибутани,
набравшие в итоге 185,75 баллов. Второе место у их соотечественников Мэдисон
Хаббел и Захари Донохью (175,77).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически