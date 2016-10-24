Квят получил два штрафных балла за аварию с Пересом на гран-при США
Стюарды Гран-при США
наказали российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята двумя штрафными баллами
за аварию с гонщиком из «Форс Индии» Серхио Пересом.
В 11-м повороте россиянин спровоцировал
столкновение, в результате которого развернуло болид Серхио Переса.
Теперь у Квята семь штрафных
баллов из 12.
Согласно спортивному регламенту «королевских гонок» пилотам начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и в случае если сумма баллов достигнет 12 гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.
Напомним, победу в Остине одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его партнер по команде Нико Росберг финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»).
Российский пилот пришел к финишу 12-м.