Льюис Хэмилтон: В США я всегда удачно выступал и чувствовал себя, как дома

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после победы на гран-при США.

«Сегодня на автодроме собралась фантастическая публика, именно болельщики делают этот уик-энд уникальным. Настроение у меня нормальное, на трассе в Остине я всегда удачно выступал и всегда чувствовал себя, как дома. Спасибо всем за эту невероятную поддержку», - сказал Хэмилтон.

Напомним, после 18-ти этапов «королевских гонок» 31-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 305 очков.