Льюис Хэмилтон: В США я всегда удачно выступал и чувствовал себя, как дома
Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился
эмоциями после победы на гран-при США.
«Сегодня на автодроме собралась фантастическая публика, именно
болельщики делают этот уик-энд уникальным. Настроение у меня нормальное, на
трассе в Остине я всегда удачно выступал и всегда чувствовал себя, как дома.
Спасибо всем за эту невероятную поддержку», - сказал Хэмилтон.
Напомним, после 18-ти этапов «королевских гонок» 31-летний
британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 305
очков.
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