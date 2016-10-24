Екатерина Боброва: Не скажу, что мы очень рады бронзовым медалям

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, прокомментировала результат первого этапа Skate America, на котором российская пара завоевала бронзовые медали.

«Не скажу, что мы очень рады результату. Работали, так скажем, над другим уровнем. Но мы знаем свои ошибки, к сожалению, они у нас были. На следующих стартах мы должны кататься чисто, перед следующим этапом Гран-при у нас есть немного времени, и на домашнем этапе нам нужно кататься идеально, к чему мы будем стремиться», - приводит слова Бобровой «Р-Спорт».

Напомним, российская пара фигуристов набрала по итогам двух видов 174,77 балла – 68,92 в короткой и 105,85 в произвольной программе. Победителями стали американцы Майя и Алекс Шибутани, набравшие в итоге 185,75 баллов. Второе место у их соотечественников Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (175,77).